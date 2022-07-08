إصابة رئيس الفلبين بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السكرتيرة الصحفية والمتحدثة باسم الرئيس الفلبينى، تريكسى كروز أنجلس، للصحفيين - حسبما نقلت شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم الجمعة إن ماركوس قد ألغى اجتماعاته الشخصية حيث إنه تعافى مما وصفته بـ "ارتفاع طفيف فى درجة حرارة الجسم".
كما صرحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، بأنه سيتم عزل الرئيس لمدة 7 أيام بداء من وقت ثبوت إصابته"، وأنه سيسمح له بالعمل بعد ذلك فى حال اختفت أعراض المرض.
وتعد المرة هى الثانية التى يصيب فيها ماركوس - الذى أدى اليمين الدستورية فى الـ 30 من شهر يونيو الماضى رئيسا للبلاد - بـ (كوفيد-19).
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