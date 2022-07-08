الكرملين يعزى اليابان فى وفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - قدم الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف خالص تعازيه إلى اليابان حكومة وشعبا فى وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى إثر تعرضه لإطلاق نار فى مدينة نارا بغرب البلاد.





وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة: "نعبر عن تعازينا العميقة للشعب اليابانى كله، لأن آبى كان يدافع دائما عن مصالح بلاده من خلال طاولة المفاوضات، وبفضل ذلك تكونت علاقات جيدة جدا وبناءة بينه وبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وأضاف: "يوجد الآن نقص فى مثل هذه الإرادة السياسية لدى عدد من بلدان العالم، وتعلن علنيا أنها تفضل الدفاع عن مصالحها فى ساحة المعركة، مما يعد طريقا مسدودا للتنمية".

يشار إلى أن آبى (الذى توفى عن عمر 67 عاما) رئيس الوزراء الذى بقى فى السلطة لأطول مدة فى تاريخ البلاد، فقد شغل المنصب فى 2006 لمدة عام، ثم من 2012 إلى 2020 عندما اضطر للاستقالة لأسباب صحية.