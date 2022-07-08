بوتين ناعيا شينزو آبى: خسارة لا تعوض وذكرى مشرقة إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن خالص التعازى والمواساة لأسرة رئيس الوزراء اليابانى السابق، شينزو آبى، الذى وفاته المنية اليوم الجمعة إثر تعرضه لإطلاق نار فى عملية اغتيال وصفت بـ"الغادرة".





وقال بوتين فى برقية موجهة لأم وزوجة رئيس الوزراء اليابانى السابق أوردتها قناة (روسيا اليوم): "قطعت يد المجرم حياة رجل الدولة البارز الذى كان يترأس الحكومة اليابانية لفترة طويلة وعمل كثيرا لتطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا"، واصفا وفاته بأنها "خسارة لا تعوض". وأضاف بوتين: "كنا نحافظ على اتصالات منتظمة مع شينزو آبى، إذ ظهرت صفاته الشخصية والمهنية الممتازة بشكل كامل، وستبقى الذكرى المشرقة لهذا الرجل الرائع إلى الأبد فى قلوب كل من عرفه، وأتمنى لكم القوة والشجاعة فى مواجهة هذه الخسارة الفادحة التى لا يمكن تعويضها". وتوفى آبى البالغ من العمر 67 عاما، فى المستشفى بعد حوالى 5 ساعات ونصف الساعة من إطلاق النار عليه أثناء إلقاء خطاب حملته الانتخابية فى مدينة نارا، وقامت الشرطة فور وقوع الحادث بإلقاء القبض على تيتسويا ياماجامى، العضو السابق فى قوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، المتهم المسؤول عن هذا الحادث.

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