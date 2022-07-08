مستخرج السجل التجاري عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة ومعرفه رسوم وخطوات تنفيذ الخدمه

مستخرج السجل التجاري يعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاره التجارة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان حديثا أيضا عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية الجديدة والخدمات الأكثر حصول عليها. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه اصدار إذن إصلاح مركبه الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط الخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه اصدار وثائق العمل الحر من وزاره الموارد البشرية ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالتعرف علي الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا والحصول عليها من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة.

مستخرج السجل التجاري

أعلنت وزاره التجارة عن الخدمه الإلكترونية والتي يتم الحصول عليها من موقع الوزارة الرسمي. والتي تتيح لجميع المستفيدين منها من الحصول علي نسخه من كافه البيانات الخاصة بالسجل التجاري للمؤسسه أو الشركة. وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق ألا بضع دقائق بدون الحاجة لزياره احد فروع الوزارة. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم خدمه مستخرج السجل التجاري الكترونيا عبر موقع الوزارة وهي 100 ريال للمستخرج الواحد. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل خدماتها الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

خطوات طباعه نسخه من السجل التجارى

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت وزاره التجارة عن طريقه وكيفيه طلب خدمه مستخرج السجل التجاري الكترونيا من موقعها الرسمي. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية :