نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة بكالوريا سوريا نتائج امتحان الشهادة الثانوية في سوريا لعام 2022 الدورة الأولى بكافة فروعها في المقال التالي
نتيجة بكالوريا سوريا 2022 الآن تعرفوا على رابط نتيجة البكالوريا السورية من خلال هذا المقال، فقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السورية عن البدء في رفع نتائج البكالوريا لعام ٢٠٢٢، وسوف يتم ظهورها بشكل رسمي على موقع الوزارة في خلال الساعات المقبلة، وقد جئنا إليكم اليوم بكافة التفاصيل حول هذا الأمر لتقديم يد العون للطلاب السوريين، ومساعدتهم في متابعة موعد ظهور النتيجة اول بأول لكلا القسمين العلمي والأدبي.
تعرفوا على رابط نتيجة البكالوريا
وقد تم الإعلان بشكل مبدئي عن المحافظات السورية التي ستظهر بها النتيجة اولا وهي محافظة حمص، ودمشق، ودرعا، وحماة، وريف دمشق، وحلب، والقنيطرة، وطرطوس، وإدلب، والرقة، والحسكة، ودير الزور، وسيتم ظهور النتيجة وفقاً لبيانات الطالب من اسمه، واسم المدرسة، ورقم الاكتتاب.
تحديد موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية ٢٠٢٢
يوجد هناك عدد كبير جدا من الناس سواء الطلاب أو أولياء أمورهم ينتظرون بلهفة موعد ظهور النتيجة سواء داخل أو خارج سوريا، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم السورية أنه يجب على الطلاب انتظار ظهور النتائج في أي لحظة خلال الفترة القليلة القادمة، والتي قد تكون ساعات معدودة منذ قراءتك لهذا المقال، حيث يتوقع العديد من الناس ظهور النتائج في الساعة الخامسة مساءاً لليوم الموافق ٨ من يوليو لعام ٢٠٢٢، ولذا يجب على الجميع المتابعة باستمرار لاحتمالية ظهور النتيجة في أي وقت.
خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا
يستطيع جميع الطلاب فهم واتباع الخطوات التي سنقود بسردها لاحقاً للحصول على نتائجهم بالبكالوريا، والتي قد بشرت الوزارة بأنها ستكون مفاجأة سعيدة لجميع الطلاب وأسرهم، وإليكم الخطوات الواجب تنفيذها لوصول إلى النتيجة:
- بداية يجب على الطالب عمل تسجيل دخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية .
ثم القيام بإدخال رقم الاكتتاب.
- وبعد ذلك يجب على الطالب القيام بتحديد تخصصه ما اذا كان علمي أو أدبي، ثم تحديد المحافظة التي يتبع لها.
- وأخيراً يقوم الطالب بالضغط على خانة “عرض النتائج” لتظهر أمامه كافة تفاصيل النتيجة الخاصة به.
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