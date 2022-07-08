مزايا لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition وكيفية تحميلها

لعبة ماين كرافت هي واحدة من أشهر الألعاب التعليمية في معظم دول العالم، ويرجع الإقبال المتزايد على تحميل اللعبة في كونها عامل أساسي لتنمية المهارات الذاتية والخبرات واكتشاف المواهب وتعزيز روح المشاركة بين الطالب والمعلم والطلاب وبعضهم البعض.

لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition

لعبة ماين كرافت هي لعبة تعليمية هادفة ومفضلة لدى الكثير من الطلاب، ويرجع سبب شهرة تلك اللعبة وإقبال الطلاب عليها في كونها تنمي مهارات الطالب في إنشاء المنازل والقصور والفيلات باستخدام المكعبات والمجسمات، هذا بالإضافة إلى حماية الذات من خلال استخدام أسلحة مقاومة للخطر الناجم من الحيوانات المفترسة، وتدعم ماين كرافت كافة سبل التعاون بين الطلاب وترسيخ مبادي الإبداع والمشاركة الحياتية.

أهم مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition

تضم هذه اللعبة مميزات تعليمية عديدة، وفيما يلي نذكر أبرز تلك المميزات:

تضم اللعبة في حوذتها العديد من البرامج الهادفة التي تمنح الطلاب مهارات تعليمية متعددة.

تساعد اللعبة الطلاب والطالبات على اكتساب مهارات إبداعية وخبرات عملية وعلمية متعددة.

تدعم اللعبة مبادي العلم والتعلم.

تضم اللعبة ما يقارب ١٥٠ ساعة خاصة بدروس عم الحاسب الآلي ومعرفة آلية تشغيله.

تقدم لعبة ماين كرافت إمكانية تقييم الطلاب.

تدعم لعبة ماين كرافت سبل التعاون والمشاركة بين الطلاب.

تساعد لعبة ماين كرافت على تحقيق التنمية المجتمعية وتطوير القدرات والمهارات الكامنة.

كيف يتم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية

أعلنت شركة مايكروسوفت الشهرية عن استخدام لغتي البرمجة البلو كس والباثون في إعداد لعبة ماين كرافت التعليمية، وذلك بهدف منح الطلاب والطالبات العديد من المهارات التعليمية والخبرات العملية، وقد أوضحت الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها الحصول على أحدث إصدار للعبة ماين كرافت، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: