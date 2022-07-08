نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين Eid Mubarak for all توقيت صلاة العيد في القدس في المقال التالي
يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات التي تلاقي استقبال من قبل الكثيرين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم وهو من المناسبات ذات الطابع الخاص من خلال الشعائر التي تقام في هذا اليوم والتي تتمثل في صلاة العيد وذبح الأضحية وتعد فلسطين من الدول التي تتميز بطابع خاص في عيد الأضحى المبارك، ولربما يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين وفي هذا المقال سنتعرف على هذا الأمر كما أننا سنتعرف على طقوس عيد الأضحى في فلسطين.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين
- تختلف مواقيت الصلاة بالنسبة لعيد الأضحى المبارك 2022 في فلسطين باختلاف المدينة بحسب موعد شروق الشمس في هذه المدينة، حيث أن صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح وهو ما يعادل حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس.
- وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية قد أعلن أن صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القدس لعام 2022 ستكون في 6:15 صباحا، بينما موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في غزة سيكون الساعة 6:16 صباحا، وفي مدينة الخليل تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة 6:15 صباحا.
مظاهر الاحتفال بالعيد في فلسطين
يمكننا التعرف على مظاهر الاحتفال بالعيد في فلسطين من خلال الآتي:
- يقوم السكان في فلسطين بذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك علي سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
- وبعد ذلك يتم تقسيم اللحوم وتوزيع جزء منها على الأقارب والجيران وجزء علي المحتاجين ويتم تخزين ما تبقى من اللحوم في المنزل.
- يقوم الوالد بشراء الملابس الجديدة للأبناء من أجل الاحتفال بالعيد ومن أجل إسعاد الأبناء في هذا اليوم المبارك.
- كما أن ربة المنزل تقوم بتنظيف المنزل قبل العيد وإعداده للزيارات وتستعد لدخول العيد من خلال صنع بعض أنواع الحلويات الفلسطينية المشهورة من أجل تقديمها للضيوف والزوار في هذا اليوم..
- وفي يوم العيد تكثر الزيارات بين الأقارب وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كما أن الأسر تقوم بالذهاب إلى المنتزهات والحدائق والأماكن الترفيهية في هذا اليوم.
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