موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين Eid Mubarak for all توقيت صلاة العيد في القدس

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات التي تلاقي استقبال من قبل الكثيرين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم وهو من المناسبات ذات الطابع الخاص من خلال الشعائر التي تقام في هذا اليوم والتي تتمثل في صلاة العيد وذبح الأضحية وتعد فلسطين من الدول التي تتميز بطابع خاص في عيد الأضحى المبارك، ولربما يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين وفي هذا المقال سنتعرف على هذا الأمر كما أننا سنتعرف على طقوس عيد الأضحى في فلسطين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

تختلف مواقيت الصلاة بالنسبة لعيد الأضحى المبارك 2022 في فلسطين باختلاف المدينة بحسب موعد شروق الشمس في هذه المدينة، حيث أن صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح وهو ما يعادل حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية قد أعلن أن صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القدس لعام 2022 ستكون في 6:15 صباحا، بينما موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في غزة سيكون الساعة 6:16 صباحا، وفي مدينة الخليل تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة 6:15 صباحا.

مظاهر الاحتفال بالعيد في فلسطين

يمكننا التعرف على مظاهر الاحتفال بالعيد في فلسطين من خلال الآتي: