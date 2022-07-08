موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان وتقاليد الرجل والمرأة عند أداء صلاة العيد الكبير

أيام قليلة ويأتي أول أيام عيد الأضحى والذي له طقوس وعادات معينة يقوم بها المسلمون وأبرزها صلاة عيد الأضحى التي تكون في الصباح الباكر بعد شروق الشمس بفترة قصيرة وموعد صلاة عيد الأضحى يختلف من منطقة لأخرى وبلد لأخرى حسب غروب وشروق الشمس بها واليوم نعرفكم على موعد صلاة عيد الأضحى في السودان لجميع المسلمين والذي من المقرر التجمع به لأداء تلك الصلاة العظيمة التي لا تكرر إلا في الأعياد فقط وبها نجتمع مع أصدقائنا وعائلتنا، ولجميع المتواجدين في السودان تابعوا معنا لمعرفة موعد صلاة العيد 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان

تتصدر محركات البحث تلك الفترة في السودان البحث عن موعد أداء صلاة العيد في السودان لمعرفة الموعد الأكيد لأداء الصلاة من أجل الاستعداد لها والجدير بالذكر أن السودان بها العديد من المدن بداخلها مثل الخرطوم وسنار وشندي ومدينة بورتسودان ووادي حلفا والعديد من المدن الأخرى وبكل منطقة يكون موعد الصلاة مختلفة عن المنطقة الأخرى حسب شروق الشمس في تلك المنطقة عن غيرها، ومع العلم أن وقفة عرفات وهو اليوم الذي يسبق أول أيام عيد الأضحى هو يوم الجمعة القادم الثامن من شهر يوليو فإن الرغبة في معرفة موعد الصلاة بين المسلمين في السودان أصبحت أكبر من أجل الاستعداد لأداء الصلاة واستقبال العيد.

أداء صلاة عيد الأضحى في السودان

يتم أداء الصلاة في الصباح بعد أن تشرق الشمس في المنطقة لحوالي ربع إلى ثلث ساعة حسبما يكون موعدها المعلن عنه من الجهات المختصة بذلك في السودان، ولكن بشكل عام يستعد السودانيون لأداء الصلاة بطريقة مميزة حيث يستيقظون في الصباح ويقوم الرجل بارتداء العباءة السودانية المزينة بأفضل الرسومات وأحلاها التي تدل على فرحة العيد وكذلك الأطفال الصغار يرتدون ملابسهم الجديدة التي تدل على فرحتهم الكبيرة باستقبال العيد.

ومن المفترض أن يتم إقامة صلاة عيد الأضحى في السودان بالعاصمة الخرطوم بتمام السادسة إلا اثنتا عشرة دقيقة أي 5:48 دقيقة في الصباح وهو بعد شروق الشروق في الفترة من ربع إلى ثلث ساعة أما عن باقي المناطق فيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة قبلها بفترة قليلة.