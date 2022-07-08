موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن “Eid Adha” ومظاهر الاحتفال بالعيد الكبير وتوقيت الأضحية الصحيح

في خلال أيام من الآن سنكون في بداية أيام عيد الأضحى المبارك، ويهتم الكثير بمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك من أجل ذبح الأضحية، فإنها من أهم شعائر عيد الأضحى المبارك، لذلك سنتعرف على توقيت عيد الأضحى المبارك في صنعاء، وتم معرفة ذلك عن طريق معرفة موعد يوم الأضحى المبارك، ومعرفة موعد صلاة العيد، ويتحدد ذلك عن طريق مراقبة الهلال، هناك طقوس وعادات خاصة يتميز بها كل بلد عن البلد الآخر، ولكن عامةً يحتفل الناس بالعيد عن طريق تأديه صلاة العيد في جماعة في الصباح والجلوس والاستماع للخطبة التي تتلو الصلاة، ثم يقومون ببعض الزيارات للأهل والأقارب والأصدقاء والالتفات لذبح الأضحية كذلك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن

إن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443 والذي سيوافق التاسع من شهر يوليو/تموز لعام 2022، كما أن تبعًا لحسابات وزارة الأوقاف في اليمن فإن صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة 5:39 صباحًا، وتتبعها خطبة العيد وتستمر لما يقارب النصف ساعة، فيقدر بأن تنتهي في حوالي الساعة 6:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هو 5:39.

تستمر صلاة العيد حتى 20 دقيقة قبل أذان الظهر.

يمكن أن تتم الصلاة في جماعة أو حتى بمفردك إن حال شيء دون ذهابك للمسجد، وهذا جائز شرعًا.

أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 في صنعاء – اليمن هو يوم 10 من شهر ذي الحجة الموافق 9 من شهر يوليو.

توقيت صلاة العيد وذبح الأضحية

يهتم الجميع بموعد العيد والصلاة حتى يقوموا بذبح الأضحية، والأضحية هي ما يقوم به المسلمون في عيد الأضحى للتقرب من الله، عن طريق ذبح بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم، ويحرص الناس على تقديمها لله تعالى لكونها من أهم شعائر العيد الأضحى، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، ويتم ذبح الأضحية من بداية أولى أيام العيد إلى نهاية يوم التشريق، ويجب أن يتم الذبح خلال تلك الفترة، ويشترط أن تكون غير مريضة وملكًا للذي سيضحي بها، وتتواجد لديه النية، وقال البعض إنه يجب التصدق بجزء منها.