محمد بن زايد ناعيا شينزو آبى: معروف بإخلاصه وتفانيه فى خدمة اليابان

جدة - نرمين السيد - وكتب رئيس دولة الإمارات على صفحته الرسمية قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبى، الذى عُرف عنه إخلاصه وتفانيه فى خدمة وطنه اليابان، وأسهم فى تعزيز العلاقات التاريخية التى تجمع الإمارات واليابان، خالص التعازى إلى عائلته الكريمة والشعب اليابانى الصديق".

وتوفى شينزو آبى، 67 عاما، فى المستشفى بعد حوالى 5 ساعات ونصف الساعة من إطلاق النار عليه أثناء إلقاء خطاب حملته الانتخابية فى مدينة نارا. وألقت الشرطة القبض على تيتسويا ياماجامى، العضو السابق فى قوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، الذى أطلق النار على رئيس الوزراء الأسبق.

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