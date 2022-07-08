الهند تعلن الحداد على وفاة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وكتب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى سلسلة من التغريدات، وفق ما نقلته صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم الجمعة أن آبى كان رجل دولة عالمى قدم مساهمة هائلة فى تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف: "تعجز الكلمات عن التعبير عن صدمتى وحزنى على الوفاة المأساوية لأحد أصدقائى الأعزاء شينزو آبى، لقد كان رجل دولة عالميا وقائدا بارزا وإداريا رائعا".

وأفاد بأن آبى قدم "مساهمة هائلة فى الارتقاء بالعلاقات الهندية-اليابانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة"، قائلا إن الهند بأكملها "تحزن مع اليابان ونقف متضامنين مع إخواننا وأخواتنا اليابانيين فى هذه اللحظة الصعبة".

وأشار مودى إلى أنه أتيحت له الفرصة للقاء آبى ومناقشة العديد من القضايا خلال زيارته الأخيرة لليابان لحضور اجتماع قمة للحوار الأمنى ​​الرباعى، مضيفا أن آبى "كان بارعا وبصيرا كما هو الحال دائما. لم أكن أعلم أن هذا سيكون آخر اجتماع لنا. تعازي القلبية لعائلته وللشعب اليابانى.

وتوفى آبى، 67 عاما، فى المستشفى بعد حوالى 5 ساعات ونصف الساعة من إطلاق النار عليه أثناء إلقاء خطاب حملته الانتخابية فى مدينة نارا. وألقت الشرطة القبض على تيتسويا ياماجامى، العضو السابق فى قوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، الذى أطلق النار على رئيس الوزراء الأسبق.