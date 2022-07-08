جدة - نرمين السيد - وصفت وزارة الخارجية الروسية رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، الذى توفى اليوم الجمعة بعد محاولة اغتياله، بأنه شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن فى تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.





وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - للصحفيين اليوم الجمعة - "إن روسيا تشعر بالصدمة من محاولة اغتيال آبى"، مشيرة إلى أن بلادها تعرف آبى كشخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن فى تطوير العلاقات الروسية اليابانية فى جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار. وفى السياق ذاته، أدانت الرئاسة الروسية (الكرملين) بأشد العبارات اغتيال رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى. وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة "إن الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى"، مؤكدا أن بلاده تدين اغتيال آبى بأقوى العبارات، مؤكدا أن آبى كان رجلا وطنيا ودافع عن مصالح اليابان لسنوات طويلة. وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبعث برقية تعزية فى وفاة آبى. وكان التلفزيون الرسمى اليابانى قد أعلن اليوم الجمعة وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى بعد تعرضه لإطلاق نار فقد على إثره الوعى، وذلك خلال مشاركته فى فعالية ضمن حملة انتخابية فى منطقة نارا اليابانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: آبى شخصية بارزة قدمت مساهمة كبيرة لتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.