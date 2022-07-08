نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة العيد في الكويت 2022 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد الأماكن والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاة العيد في الكويت 2022، هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن في الكويت، لذلك ننشر لكم عبر موقعكم المفضل ثقفني ومن خلال هذا المقال موعد صلاة عيد الأضحى 2022 الكويت، كما سنوضح لكم أماكن وأسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى المبارك، فقد نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عبر موقعها الرسمي على تويتر جدول مفصل يبين أسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية والعالم كله بالخير واليمن والبركات.

صلاة العيد في الكويت 2022

يبحث المواطنين داخل الكويت عن أسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى المبارك 2022، هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي تجسد أسمى معاني التضحية والعطاء والانقياد لأمر الله، يحتفل المسلمون من كل مكان في العالم بهذه الشعيرة من مشارق الأرض لمغاربها تعظيماً وتقديساً لشعائر الله.

أماكن وأسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى 2022 الكويت

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلةً في قطاع شؤون المساجد تعلن عن أسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى المبارك

لسنة 1443 هـ – 2022 م#وزارة_الأوقاف #الكويت #الأوقاف pic.twitter.com/dIKg2cRuTu — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلةً في قطاع شؤون المساجد تعلن عن أسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى المبارك

لسنة 1443 هـ - 2022 م#وزارة_الأوقاف #الكويت #الأوقاف pic.twitter.com/dIKg2cRuTu — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) July 7, 2022

هيئة صلاة عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد ركعتان وتكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح وتنتهي مع زوال الشمس. وهي ركعتان يكبر الإمام في الركعة الأولى سبعة تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، ثم يقوم بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة بعدها ويفضل أن يقرأ بعدها سورة الأعلى أو سورة ق. ويكمل الركعة بركوعها وسجودها بالهيئة المعروفة لنا جميعاً، وفي الركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات ويقرأ بعد الفاتحة سورة الغاشية أو سورة القمر. ويكمل الإمام الصلاة في الركعة الثانية بالهيئة المعروفة من ركوع وسجود حتى التسليم.

خطبة صلاة العيد

على عكس خطبة صلاة الجمعة تأتي الخطبة بعد آداء صلاة العيد. بعد الحمد والثناء والشهادتين يبدأ الخطيب في توضيح الحكمة من قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا اسماعيل، ويبين الخطيب قيمة التضحية والانقياد والاستسلام لأوامر الله، كما يوضح ويرز قيمة طاعة الوالدين فيما لا يخالف شرع الله، ويبين ما يجب على المسلم في هذه الأيام المباركة من التسامح والمحبة والعطاء وتعظيم شعائر الله.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:10 بتوقيت الكويت.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى

التكبير في اللغة التعظيم ويعني تعظيم الله عز وجل والانقياد والتسليم لأمره. وتبدأ التكبيرات مع رؤية هلال وأول أيام شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأيام التشريق هي الثلاثة أيام التي تأتي بعد يوم العيد.