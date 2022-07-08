سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس وموعد إطلاقه في الأسواق

تعتبر شركة أبل من أشهر الشركات التي تقوم بإصدار هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية بأعلى جودة، وتتميز هواتف شركة ابل بكثير من الميزات الغير موجودة في باقي الأنواع الموجودة بالأسواق، ويتساءل بعض الناس لماذا يفضل الناس هواتف شركة ابل، والإجابة هي ارتفاع مستوى الخصوصية والأمان وهي الخاصية الأكثر تميزا في شركة أبل، حيث لا يستطيع أحد اختلاس أو الدخول إلى الهاتف وهذه أكبر مشكلة تواجه الكثير من الناس، تقوم شركة أبل بالتحديث المستمر في نظام الهاتف وفي نظام التشغيل الخاص به، وذلك لأن الشركة تحرص على التطوير وتحديث النظام الداخلي للهاتف، كما يتميز الأيفون عن غيره من الهواتف بسرعة بصمة الإصبع فيه، والشركة في كل إصدار جديد لها تغير مكان بصمة الإصبع نظرا لمتطلبات المستخدمين.

مواصفات أيفون 14 Pro Max

يتحدث الناس عن الإصدار الجديد لشركة أيفون والذي يعتبر الأحدث والأقوى على الإطلاق، حيث انه يعتبر افضل واحدث إصدار لشركة أيفون وأفضل إصدار بالنسبة لأنواع الهواتف الأخرى، يتميز الهاتف الذكي آيفون 14 برو ماكس بالسرعة في الأداء، وكبر حجم الشاشة مقارنة بالإصدارات السابقة، وسرعة البصمة كما يوجد بصمة الوجه، وإنتاج أيفون 14 في أكثر من مساحة، حيث يوجد مساحة 128 وهو الآيفون العادي، ويوجد مساحة اخرى أيضا وهي 256 وهي مساحة الأيفون برو max، ويتميز أيفون 14 برو ماكس بثقل الوزن وزيادة في طول الشاشة، كما أن الكاميرا الخاصة به شديدة الدقة وخالية من التشويش وشديدة الوضوح، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

عيوب ومزايا أيفون 14 برو max

يتميز آيفون 14 برو ماكس بميزات غير أي نوع آخر، فقد زاد البحث على محرك جوجل عن مواصفات وسعر أيفون 14 برو ماكس، كما يوجد إقبال كبير من الناس من مختلف دول العالم على شراء الإصدار الجديد، والذي يكون سعره مرتفع جدا، ويتميز أيفون 14 برو ماكس بالاتي: