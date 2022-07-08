نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحج السعودية نايل سات وعرب سات لنقل مناسك الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الحج السعودية مع اقتراب موسم الحج نشاهد الكثير من عمليات البحث حول تردد قناه الحج لمتابعه مناسك الحج لهذا العام 2022-1443 تعد من القنوات الهامة بالنسبة للكثير من مسلمي جميع دول العالم كما تحرص قناه الحج السعودية على نقل بث مباشر لمناسك الحج وتغطيه الموسم بشكل كامل طوال موسم الحج لكي يتمكن كل مسلمون العالم من مشاهدة شعائر الحج والمعايشة مع هذه الشعائر والأجواء الجميلة وهو الطواف حول الكعبة ومشاهدة حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات وكونها قناة تقوم ببث كامل لتفاصيل شعائر الحج مباشرة من مكة المكرمة سوف نلقى الضوء حول هذه القناة ونتعرف على ترددات قناة الحج السعودية عبر النايل سات والعرب سات وتردد قناه اكسترا نيوز.

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات

وعلى راغبين تنزيل قناة الحج السعودية على النايل سات يمكن الاستعانة بالتردد التالي:

تردد القناة: 10922.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب يكون :عمودي v.

اسم القناة على الرسيفر: قناه الحج السعوديهsaudiAlHaj24.

القمر الصناعي :نايل سات 7 غرب.

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022 عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة:12015.

معدل الترميز:2700.

القناه تتواجد القمر الصناعي: عربسات Arab Badr.

الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة اكسترا نيوز

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بها:11488.

معدل الترميز:27500.

نبذه عن قناه الحج السعودية

تعد قناه الحج السعودية من القنوات الدينية المتميزة في برامجها حيث تهتم بنشر كل ما هو يخص موسم الحج حيث تطرح القناة كل تفاصيل الحج والمناسك من نقل الصلوات والتلاوات والتكبيرات للمسجد الحرام على مدار الساعة دون توقف حيث يشعر المشاهد كانه في يجانب حجاج بيت الله الحرام.

برامج قناة الحج السعودية

قناه الحج السعودية تعد من افضل القنوات المتميزة بشكل واسع جاءت هذه القناه تابعه لمناسك الحج حيث تقوم بدورها على نشر الوعي الثقافي و الديني من خلال نقل شعائر والصلوات بمناسبة الحج والعمرة عبر البث الحي والمباشر للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لكل عام بجودة كبيرة ألا أن هذا الأمر يبعث في صدور الناس السعادة والفرحة عند رؤية تنقل مناسك الحج بالبث المباشر عبر القناه بالإضافة إلى ذلك تعمل على نقل صلاة الجمعة والصلوات القرانية وتدبيرات لصلاه العيدين المباركين.

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