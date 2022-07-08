حجز الاسم التجاري الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة ومعرفه الخطوات الصحيحة للخدمه

حجز الاسم التجاري الكترونيا من اكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقع الوزارة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع التجار. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسال عنها الكثير في الآونة الأخيرة. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه الغاء تأشيرة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد أقامة من ابشر وابشر أعمال الكترونيا ومعرفه اهم الشروط المعلن عنهم وخطوات تنفيذ الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بمعرفه طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

حجز الاسم التجاري

أعلنت وزاره التجارة عن اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها والتي من ضمنها حجز الاسم التجاري الكترونيا. كما تمكن الخدمه جميع التجار بالمملكة من تقديم طلب لحجز اسم خاص به والموافقة عليه من قبل الموظف المختص الكترونيا. وذلك بدون الحاجة إلي زياره ومراجعه فروع الوزارة. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة إن الخدمه متوفره بدون رسوم.كما أشارت الوزارة أيضا انه عند طلب الخدمه الكترونيا وتم التعثر فيها يجب زياره الفرع الخاص بالوزارة التابع للمستفيد والحصول علي الخدمه يدويا.

خطوات اصدار اسم للنشاط

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه حجز الاسم التجاري الكترونيا من موقع الوزارة. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمه :