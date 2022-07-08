بتوقيت القاهرة .. موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر جميع المحافظات الوجه القبلي والبحري والمدن الجديدة

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر جميع المحافظات بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب الأشخاص في جميع أنحاء مصر للتعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين في كل عام والتي تمثل أهمية كبيرة في مظاهر وأشكال الاحتفال الخاصة بها في مختلف أنحاء مصر وفي الدول العربية والإسلامية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2022 في جميع المحافظات.

عيد الأضحى المبارك في مصر 2022

بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة أن تأكيد موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 سوف يكون رسميا في يوم التاسع من شهر يوليو، وذلك ليكون يوم وقفة عرفة توافق يوم الثامن من شهر يوليو، وتأكيد أعلنه المعهد في بيان له على أن ذلك الموعد وفق الحسابات الفلكية للمركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن موعد عيد الأضحى وفقا لرؤية الهلال لغرة شهر ذي الحجة، يحدد بناء على ظهور الهلال في السماء، وأن دار الإفتاء المصرية هي الجهة المنوط بها الإعلان رسمياً عن موعد عيد الأضحى 2022، وبناء على ذلك فقد تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة التابعة للدولة وكذلك القطاعات الخاصة، لتكون الإجازة بداية من يوم الثامن من شهر يوليو والتي تستمر لمدة أربعة أيام، والتي تعد واحدة من أهم الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الأشخاص في عيد الأضحى من كل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر جميع المحافظات

ونجد أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك تختلف في المحافظات المصرية المختلفة باختلاف فروق التوقيت بين هذه المدن والمحافظات، فنجد أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر في مختلف المحافظات قد جاءت على النحو التالي.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:28.

وفي محافظات الوجه البحري ومنها الإسكندرية في تمام الساعة 5:31 صباحًا.

وفي دمياط الساعة 5:23 صباحًا.

وفي كفر الشيخ في الساعة 5:33 صباحًا.

وفي البحيرة الساعة 5:35 صباحًا، وفي المنصورة 5:25 صباحًا.

وفي الشرقية 5:26 صباحا وفي المنوفية 5:27 صباحا.

والقليوبية 5:28 صباحًا.

والغربية 5:22 صباحًا.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في المدن الجديدة