حالة الطقس الآن فى مكة المكرمة

جدة - نرمين السيد - وتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتتراوح درجات الحرارة فى مكة المكرمة 30 - 44 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ ساعة. وبالنسبة لدرجة الحرارة فى منى ومزدلفة وعرفات 30 - 44 درجة مئوية.

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