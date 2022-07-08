حساب المواطن يوضح سبب تجميد حساب المستفيد وضوابط حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب تجميد حساب المستفيد بعد شكوة احد المستفيدين فى عدم حصوله على الدعم وذلك بسبب عدم تصحيح البيانات وتقديم الاعتراض في الفترة المسموح بها، حيث قام حساب المواطن بتوضيح الضوابط والتعديلات الجديدة التي التي شملت الفرد المستقل، وقد أتاح برنامج حساب المواطن للمستفيدين منة وذلك بالاعتراض على مبلغ الدعم من الدفعة وقد تم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض المقدمة من المستفيدين المسجلين عبر منصته الإلكترونية، ويعمل حساب المواطن على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمحدود ويتم توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة وذلك بعد التسجيل فى حساب المواطن.

ويمكن الاتصال برقم تقديم الشكاوى الذي تم الإعلان عن وهو: 19912، وأعلنت إدارة البرنامج بأن الاتصال من أجل تقديم الاعتراضات والشكاوى يكون متاح يوم الأحد، والأثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع، ويكون مغلق يومي الجمعة والأحد، يمكن للمواطنين الاتصال لتقديم الشكاوى الخاصة بهم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

حساب المواطن يوضح سبب تجميد حساب المستفيد

وذلك لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، وقد أكد حساب المواطن أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، يتم احتساب قيمة الدعم بناء على عدد أفراد الأسرة المؤهلين وإجمالي دخلهم والإقامة خارج المملكة العربية السعودية ، وتتغير قيمة الدعم في حال حدوث أي تغيير في أحد هذه العوامل.

أصدرت المملكة العربية السعودية بعض القرارات التي جاءت في صالح المواطن السعودي. أشارت الدولة إلى أن قيمة المبلغ المخصص للدعم 20 مليار ريال سعودي، وتم توزيع نسبة كبيرة منها على مستحقين الدعم في حساب المواطن، يمكن لمحدودي الدخل والدخل المتوسط التسجيل في حساب المواطن بشكل مباشر، و قامت الهيئة بتقسيم الفئات إلى خمس شرائح، فتبدأ المرتبة الأولى من صفر حتى 8699.

ضوابط برنامج حساب المواطن الجديدة

يتم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق. تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م. إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّ 18 عاما أو أكثر. تقديم أحد الإثباتات من عقد إيجار موحد من منصة إيجار أو صك ملكية السكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم. اضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم. أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن