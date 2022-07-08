موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1443 حيث يبحث الكثير من الأفراد سواء كانوا المقيمين بالمملكة العربية السعودية أو المواطنين بها عبر محرك البحث جوجل حول الموعد المحدد لصلاة عيد الأضحى المبارك وذلك عقب انتهاء شعائر الحج والتي لم يغني ساعات قليلة عن موعد صلاة العيد المبارك الذي يستقبله المواطنين والمقيمين في السعودية بالبهجة والسرور فهو من افضل الايام واكثرها سعاده عند المسلمين، لذلك سوف نتحدث خلال مقالنا هذا عن الموعد المحدد لصلاة عيد الأضحى في السعودية مع الأختلاف البسيط في التوقيت لدى العديد من المدن بها من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

أعلنت المحكمة العليا خلال يوم الأربعاء الماضي أن غرة شهر ذي الحجة يوم 30 يونيو، وبناء على ذلك فإنه تم تحديد يوم عيد الأضحى المبارك وهو يوم تسعه يوليو الحالي، و ذلك سوف نرصد خلال هذه الفقرة موعد صلاة العيد في العديد من مدن المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 06:05

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 06:04

موعد صلاة العيد في تبوك: الساعة 06:04

موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 05:15

موعد صلاة العيد في القطيف: الساعة 05:14

موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 06:06

موعد صلاة العيد في ينبع: الساعة 06:06

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض في تمام الساعة 05:31

وبذلك تبدأ صلاة العيد في المملكة العربية السعودية من الساعة 05:14 وحتى الساعة 06:06 صباحا حسب توقيت كل مدينة.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالسعودية 2022

سوف نتحدث خلال هذه الفقرة حول الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك حيث أنها تكون: