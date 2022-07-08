طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن وأسباب الاعتراض

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن وذلك في حالة وجود أي مشكلة تحول بين المستفيدين واستلام هذا الدعم الذي يعتمدون عليه في سد احتياجاتهم الأساسية، جراء عدم الأهلية لفقدان أحد الشروط التي وضعها البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أن قيمة الدعم تختلف تبعًا لعدد الأفراد التابعين للمستفيد من الدعم وأعمارهم وأهليتهم، يتيح برنامج حساب المواطن أيضًا بالإضافة إلى رقم الهاتف المخصص لتقديم الاعتراضات والشكاوى، أكثر من طريقة أخرى، واتاح البرنامج الخاص بدعم المواطنين إمكانية الاستفسار عن موعد نزول الدفعات كل شهر في حسابات المستحقين من الرجال والنساء، ويقدم البرنامج الكثير من الخدمات التى تتهم بالمواطنين من حيث خطوات إضافة المواليد كتابعين وغيرها الكثير، ويعمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن

الدخول إلى موقع برنامج الدعم حساب المواطن. ثم الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي. بعد ذلك الضغط على قائمة الخدمات المتاحة. يتم الضغط على دراسة الأهلية. عرض أسباب الاستبعاد من دفعات برنامج حساب المواطنك الضغط على تقديم الاعتراض. إدخال البيانات المطلوبة ورفع الملفات المطلوبة. أخيرًا ظهور رسالة تفيد بنجاح استقبال الطلب.

أسباب الاعتراض على حساب المواطن

بعض الحالات التي يكون فيها نقص في الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين من الدعم. عند استبعاد المواطن المستفيد من دعم برنامج حساب المواطن وهو ما زال يستحق هذا الدعم. يمكن تقديم اعتراض عبر الموقع الخاص بالبرنامج، لكي يتم مراجعة المعلومات الخاصة به.

شروط الأهلية برنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الإثني عشر شهرًا الماضية. ويستثنى من ذلك من يثبت أن تواجده خارج المملكة لعذر. يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

تطبيق حساب المواطن

لا تقتصر الاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن على الموقع الإلكتروني فقط، بل أتاح البرنامج تطبيقًا إلكترونيًا لتحميله على الهواتف الذكية يقدم نفس الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني، ويمكن تحميل التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وكما يمكن تحميله على هواتف الآيفون وأجهزة الآيباد التي تعمل بنظام IOS.

تم تحديد مدة محددة لتقديم الاعتراض، وهذه المدة هي ثلاثة أشهر من بداية استحقاق الدعم، من الممكن أن يقوم المواطن المستفيد بتقديم اكثر من اعتراض خلال الثلاثة أشهر، في حال كان المواطن له حق في الحصول على الدعم كي يقوم فريق الدعم بقبوله، في حال تم رفض طلب الاعتراض خلال الثلاثة أشهر المحددين، من الممكن التقدم بطلب جديد مرة ثانية.