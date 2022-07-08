نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل جديد 2022 ما هي خطوات والمستندات المطلوبة لتسجيل أرملة أو مطلقة؟ في المقال التالي
فتح برنامج حساب المواطن تسجيل جديد بعد الأوامر الملكية الأخيرة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بعد رفع توصية كريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخصص جلالة الملك 20 مليار ريال سعودي كدعم للضمان الإجتماعي المطور الجديد، وبرنامج حساب المواطن وكذالك بعض الفئات الأخرى مثل صغار مربي الماشية في المملكة، والباقي سيتم دعم المواد والمنتجات الأساسية التي ألأرتفع سعرها في الفترة الأخيرة، وفيما يلي ألية تسجيل المرأة المطلقة والأرملة في البرنامج وما أهم المستندات المطلوب رفعها في طلب الدعم.
أعلن حساب المواطن عن طريقة وخطوات تسجيل المرأة المطلقة والأرملة، بعد وفاة الزوج سواء أن كان لهم تابعين أم لا، للاستفادة من الدعم المقدم وأتاحت التسجيل من جديد في البرنامج بعد توقف منذ عام 2020، وحتى أن صدر الأمر الملكي الأخير بفتح البرنامج لتسجيل مستحقين جدد، وحدد المستندات وألية التسجيل وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقع ثقفني فتابعونا.
أكد البرنامج أنه في حالة ألاستقلالية للمرأة يجب تقديم عقد ملكية السكن باسم السيدة المتقدمة بالطلب، وقال البرنامج أنه في حالة أنم كان السكن إيجار موحد، سوف يقوم البرنامج بالتحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلي رفع أي مستندات، وفيما يلي طريقة التقديم والمستندات المطلوب رفعها.
حساب المواطن تسجيل جديد 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج ca.gov.sa.
- النقر من الصفحة الرئيسية على تسجيل جديد.
- تسجيل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.
- ثم أضغط تسجيل دخول وبعدها سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور الخاصة بك.
- قم بالدخول من جديد وسجل كلمة المرور الجديدة التي وصلتك في الرسالة.
- سجل البيانات المطلوبة وأرفع المستندات المطلوبة.
- أضغط تأكيد البيانات بعد مراجعتها ثم ارسل الطلب.
المستندات المطلوبة من المطلقة أو الأرملة
- أولاً الأرملة ” صك حصر الورثة/ شهادة ميلاد التابعين/بطاقة العائلة/ في حالة عدم وجود تابعين صك الملكية للسكن أو عقد إيجار”
- ثانياً المطلقة ” صك ولاية/ أثبات أحتضان/ وأيضاً في حالة عدم وجود تابعين أثبات الملكية للسكن أو عقد إيجار”.
شروط حساب المواطن للتسجيل الجديد
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين السعوديون أو حاملي بطاقات التنقل.
- أن لا يكونوا مقيمين في إحدى دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- ألسن لا يقل عن 18 عام ويكون دخل الأسرة منخفض ولا تمتلك أي أصول غالية الثمن.
- تطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.
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