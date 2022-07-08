طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن وشروط التسجيل

طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن هي من البيانات التى يجب تحديثها للحصول على مبلغ الدعم الشهرى، وقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحذير المستفيدين من أخفاء أي معلومات للحصول على الدعم دون وجه حق، ويهدف لتقديم المساعدات المالية لأصحاب الدخل المحدود، وذلك من أجل توفير لهم حياة كريمة ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار، ويتم صرف المساعدات المالية للمستفيدين شهريا في موعد محدد، وقد تم تم إعطاء المستفيدين من برنامج حساب المواطن مهلة شهرية للعمل على تعديل بيانات حساب المواطن، ويجب وجود حد أعلى للاستحقاق لكي يتم حساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم، ويوجد شروط للتسجيل فى حساب المواطن يجب الالتزام بها للاستحقاق مبلغ الدعم وفقا لمعايير تتحددها الوزارة، ، حيث يتم فيها تقدير القيمة المرتبطة بالبدل المادي، والتي يحصل عليها جميع المستحقين للدعم في هذا البرنامج، وضعت الدولة ميزانية تعادل 20 مليار ريال سعودي، وذلك بناء على ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية للمواطن.

طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن

الدخول على رابط حساب المواطن. تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم أدخل رمز التحقق. النقر بعد ذلك على تفاصيل الطلب. ثم الضغط على خيار الإفصاح عن الدخل ثم الضغط على تعديل الدخل. يتم إدخال البيانات الخاصة بالدخل ثم النقر على خيار حفظ.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 سنة. يشترط الحصول على الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم في السعودية. أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2000 ريال. يكون لدى المتقدم حساب بنكي من أجل تحويل مبلغ الدعم إليه ألا تزيد فترة السفر عن 3 أشهر في حالة سفر المتقدم خارج المملكة. عدم إقامة المتقدم في السجن، أو في دار الإيواء.

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن