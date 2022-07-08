الصحة العالمية: الإبلاغ عن أول إصابتين بفيروس ماربورج فى غانا

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الجمعة بجنيف إنه إذا تم تأكيد ذلك فستكون أول إصابة من هذا النوع تسجل فى البلاد مشيرة إلى أن ماربورغ هى حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمى إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا الأكثر شهرة.

وأضاف البيان أن التحليل الأولى للعينات المأخوذة من مريضين من قبل معهد نوجوتشى للبحوث الطبية أشار إلى أن الحالات كانت ايجابية لماربورغ ومع ذلك وفقا للاجراء القياسى فقد تم ارسال العينات إلى معهد باستور فى السنغال وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك للتأكيد.

ونوه البيان بأن المريضين من منطقة أشانتى ظهرت عليهما أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقىء وقد تم نقلهم الى مستشفى محلى فى المنطقة وأكجت منظمة الصحة ان الاستعدادات تجرى للاستجابة المحتملة لتفشى المرض بسرعة حيث يتم القيام بالمزيد من التحقيقات.

وقالت منظمة الصحة إنه إذا تأكدت الحالات فى غانا فستكون المرة الثانية التى يتم فيها اكتشاف ماربورج فى غرب افريقيا إذ أكدت غينيا حالة واحدة فى تفشى تم الإعلان عنه فى 16 سبتمبر 2021 بعد 5 أسابيع من اكتشاف الحالة الأولية.

وأضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن حالات تفشى وحالات متفرقة من ماربورج فى إفريقيا فى أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

وأوضح البيان أن ماربورج ينتقل إلى الإنسان من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد إذ يبدأ المرض فجأة مع ارتفاع فى درجة الحرارة وصداع شديد وتوعك كما تظهر على العديد من المرضى علامات نزيف حاد فى غضون سبعة أيام ولفتت المنظمة الدولية إلى أن معدلات إصابة الحالات تفاوتت من 24% الى 88% فى حالات التفشى السابقة اعتمادا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.

وقال البيان إنه على الرغم من عدم وجود لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاج الفيروس إلا أن الرعاية الداعمة - معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية - وعلاج أعراض معينة تعمل على تحسين البقاء على قيد الحياة إضافة إلى مجموعة من العلاجات المحتملة بما فى ذلك منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية.