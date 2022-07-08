العالم اليوم - الذهب يصعد مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يصعد مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 يوليو 2022 12:21 مساءً - صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع.