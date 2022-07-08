العالم اليوم - بورصة طوكيو تتخلى عن مكاسبها بعد إطلاق النار على شينزو آبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 يوليو 2022 12:21 مساءً - تخلى المؤشر نيكي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغيير اليوم الجمعة، وذلك بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في أثناء حملة انتخابية.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 26517.19 نقطة بعد صعوده بما يصل إلى 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.27 بالمئة عند 1887.4 نقطة. وصعد نيكي 2.24 بالمئة خلال الأسبوع بينما زاد توبكس 2.3 بالمئة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة شيباجين لإدارة الأصول "كانت هناك بالتأكيد أسباب متباينة لتقليص نيكي لمكاسبه اليوم، لكن حادث (آبي) كان أحد هذه الأسباب، لأنني أعتقد أنه ما زال لديه تأثير على السياسة الاقتصادية والنقدية اليابانية".

وتعرض آبي، المعروف بسياسة "آبينوميكس" التي تضمنت تيسيرا اتسم بالجرأة في السياسة النقدية والإنفاق المالي، لإطلاق نار من الخلف على يد رجل يحمل سلاحا محلي الصنع.

وقال رئيس الوزراء الحالي فوميكو كيشيدا إن آبي (67 عاما) في حالة خطيرة، وأبدى أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

وارتفع المؤشر القياسي بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر المكاسب في وول ستريت خلال الليل، بعد أن خففت التصريحات الأقل تشددا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بصناعة الرقائق، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة وسهم أدفانتست 1.82 بالمئة.

وقفز سهم سوميتومو للتعدين 5.2 بالمئة، فيما ارتفع سهم ميتسوبيشي ماتيريالز 2.88 بالمئة.