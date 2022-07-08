العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط خسائر شركات التعدين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 يوليو 2022 12:21 مساءً - ساد الفتور معاملات الأسهم الأوروبية إلى حد كبير اليوم الجمعة بفعل الخسائر في شركات التعدين، حيث تراجعت أسعار النحاس بسبب المخاوف حيال قيود كوفيد-19 المفروضة في الصين، في حين ظل المستثمرون حذرون قبل بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد صعوده 3.6 بالمئة في الجلستين الماضيتين.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.5 بالمئة لتقود الخسائر بين القطاعات، بعد يوم واحد من ارتفاعها بواقع 5.4 في المئة بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين.

على الصعيد العالمي، اهتزت المعنويات بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في أثناء حملة انتخابية برلمانية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الين الذي يعد ملاذا آمنا.

سيظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي من المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، أن نمو الوظائف تباطأ على الأرجح في يونيو حزيران في حين استقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.6 بالمئة، مما يسلط الضوء على ضيق سوق العمل، الأمر الذي قد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ارتفع سهم ماتش إيه.بي السويدية 1.3 بالمئة بعد تقرير إعلامي ذكر أن شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت للاستثمار النشط تشتري حصة في الشركة المتخصصة في منتجات التبغ والنيكوتين.