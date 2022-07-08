عاجل.. وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى متأثرا بإصابته

جدة - نرمين السيد - وتعرض آبى لهجوم بالرصاص أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إنه يرغب فى استخدام أشد العبارات لإدانة الهجوم على رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى فى مدينة "نارا" غربى البلاد والذى لم يعرف الدافع وراء ارتكابه بعد، مشددا على أن السلطات ستتخذ التدابير المناسبة للتعامل مع هذا الموقف.

وأضاف كيشيدا - خلال مؤتمر صحفى أذاعته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - أن الأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياة آبى؛ معربا عن آمله وداعيا له أن ينجو من الهجوم.

وكانت مصادر فى الشرطة اليابانية قد قالت فى وقت سابق إن رئيس الوزراء السابق شينزو آبى فقد الوعى بعد إصابته بأعيرة نارية، اليوم الجمعة، خلال إلقاء خطاب فى مدينة نارا غربى اليابان، قبل انتخابات مجلس المستشارين.