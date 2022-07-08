حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات

جدة - نرمين السيد - بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الجمعة، بالتوافد إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين، لأداء ركن الحج الأعظم، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوافل ضيوف الرحمن واكبت إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التى أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم. وعلى امتداد الطرقات الموصلة بعرفات انتشر رجال المرور يساندهم أفراد الأمن والكشافة باذلين قصارى جهدهم لتأمين الانسيابية والمرونة بالحركة. وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة فى خدمة الحجاج وفرت فى مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلى القدير على ما هداهم إليه. ويؤدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فى مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام - القائل (خذوا عنى مناسككم). ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذى الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيها وصلى بها الفجر.

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