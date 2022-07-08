نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تجهيز” موقع نتائج التاسع سوريا 2022 moed.gov.sy برقم الاكتتاب الآن نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الطلاب الآن عن موقع نتائج التاسع سوريا 2022 الذي سيتم رفع نتيجة شهادة التعليم الأساسي من خلاله، خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن تم رفع نتائج بكالوريا سوريا 2022 عبر تطبيق نتائج الامتحانات اليوم في الخامسة مساءً، ولم يتبقى سوى شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي وسنقدم رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي المؤهلة إلي التعليم الثانوي، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم النتيجة للطلاب من خلال تطبيق النتائج الرسمي التابع للوزارة، وسنقدم فيديو شرح لطريقة تنزيل التطبيق الرسمي للطلاب.

موعد إعلان نتائج التاسع السوري 2022

رسمياً حتى اللحظة لم تعلن وزارة التربية السورية عن موعد محدد ونهائي، لتفعيل رابط نتائج التاسع سوريا 2022 ولكن من المؤكد أن النتائج أصبحت جاهزة الآن، بعد الانتهاء من نتائج الثانوية العامة السورية اليوم ونحن نتابع معكم الموقع الرسمي للوزارة، وسنوافيكم بموعد النتيجة الرسمي فور الإعلان عنه.

موقع نتائج التاسع سوريا 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy. أو تحميل تطبيق نتائج الامتحانات الرسمي التابع للوزارة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطلاب “الاسم والمحافظة ورقم الاكتتاب”. النقر على بحث ليتم ظهور تفاصيل النتيجة فوراً.

نتائج التاسع سوريا 2022 الدور الأول

تهتم وزارة التربية بالمرحلة الأساسية مرحلة التعليم الأساسي، التي تعد أهم مراحل التعليم والتي يتشكل بعدها الطالب فيتم تقسيم المرحلة إلي قسمين، القسم الأول وعو من الصف الأول حتى الرابع وفي هذه المرحلة يركز التعليم على غرس القيم والأساسيات التعليمية البسيطة للطلاب، ثم المرحلة الثانية وهي الأهم وهي تبدأ من الصف الخامس حتى الصف التاسع، الذي نحن بصدد الإستعلام الإلكتروني عنه اليوم.

تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2022

في ظل توفير الوزارة كل سبل الراحة للطلاب تم إطلاق التطبيق التابع لوزارة التربية السورية، من أجل أن يكون مقدم خدمة النتيجة بجانب الموقع الرسمي لوزارة التربية واليوم، التطبيق تم تحديثه ليعمل على جميع الهواتف الذكية.

وفيما يلي شرح فيديو لطريقة تحميل التطبيق للطلاب حتى يتم تثبيت التطبيق على جوالتهم، والدخول عليه فور إعلان الوزارة النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويعد العام الحالي هو العام الثاني الذي يعمل فيه التطبيق بنجاح في أستخراج النتائج.

وزارة التربية السورية

بلغ عدد طلاب الصف التاسع السوري 317275 طالب وطالبة في جميع المحافظات السورية.

يبلغ عدد طلاب الإعدادية الشرعية 6969 طالب وطالبة.

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة السورية قبل جازة عيد الأضحى المبارك، فأن نتائج التاسع لن تتمكن الوزارة من إعلانها قبل العيد، لذا من المؤكد أنها سوف يتم إرجائها إلي ما بعد عيد الأضحى المبارك مباشرا، حتى يتمكن المعلمين من إخراج نتائج صحيحة ومؤكده لا تقبل الشك، وترضي الطلاب وتقنعهم بأنها نتائج دقيقة.