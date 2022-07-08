رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على آبى

وأضاف كيشيدا - خلال مؤتمر صحفى أذاعته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - أن الأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياة آبى؛ معربا عن آمله وداعيا له أن ينجو من الهجوم.
وكانت مصادر فى الشرطة اليابانية قد قالت فى وقت سابق إن رئيس الوزراء السابق شينزو آبى فقد الوعى بعد إصابته بأعيرة نارية، اليوم الجمعة، خلال إلقاء خطاب فى مدينة نارا غربى اليابان، قبل انتخابات مجلس المستشارين.
وتم نقل رئيس الوزراء اليابانى السابق (67 عاما)، والذى كان أيضا زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم لفترة طويلة، إلى المستشفى.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شخص يدعى "تيتسويا ياماجامى" (41 عاما)، من سكان المدينة الواقعة غرب اليابان، للاشتباه فى تورطه بمحاولة قتل رئيس الوزراء اليابانى السابق.
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