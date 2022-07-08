نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة تسجيل الدخول وشروط التقديم على الوظائف الادارية Jadara في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم ؛ يعتبر نظام جدارة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقوم برعايتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية ومن أهداف نظام جدارة أنه يقوم بمساعدة المواطنين في المملكة بالبحث عن فرصة عمل وتوظيف الأفراد الأكثر استحقاقًا وجدارة بالحصول على الوظيفة ومن هنا جاء اسم البرنامج (جدارة)، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح جدارة تسجيل الدخول وأيضاً سوف نتعرف على أهم ما يخص نظام جدارة الإلكتروني للتوظيف.

جدارة تسجيل الدخول 1444

لقد تم وضع بعض الخطوات التي من خلالها تتم عملية التسجيل في نظام جدارة الإلكتروني حيث يجب على المتقدم أن يقوم بإتباع هذه الخطوات للتسجيل في نظام جدارة وقد جاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الدخول إلى نظام جدارة.

https://eservices.masar.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

https://eservices.masar.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx بعدها يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

القيام بتدوين كافة البيانات الشخصية مثل (تاريخ الميلاد الهجري ، جنس المتقدم ، رقم الهوية الوطنية ).

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة استمرار.

التأكد من صحة البيانات الموجودة والتحقق من تطابقها للبيانات المقدمة.

تدوين البيانات الخاصة بالمتقدم.

على المتقدم أن يقوم بتحديد طريقة التواصل وتدوين بيانات الاتصال التي تخص المتقدم مثل (رقم الجوال ، البريد الإلكتروني).

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

شروط التقديم على وظائف إدارية في جدارة

قام نظام جدارة بوضع بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر في المستخدم الذي يريد الحصول على الخدمات التي تقدمها جدارة وقد تتمثل هذه الشروط والأحكام في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المستخدم لديه حساب على نظام جدارة.

لا بد من الموافقة على صحة البيانات التي توجد في النظام الإلكتروني للبرنامج.

أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس أو أعلى من ذلك.

يشترط توافر كافة البيانات المطلوبة وتدوينها في المكان المخصص لذلك.

لا بد أن يكون المتقدم غير شاغل لأي وظيفة حكومية في وقت التقديم.

يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متوفرة كما يجب أن تكون هذه الوظيفة متوافقة مع الشهادة العلمية الحاصل عليها المتقدم.

يجب على المتقدم أن يكون لديه الصبر على الانتظار أثناء مراحل التسجيل وأهم مرحلة مرحلة تدقيق الشهادات.

خطوات ما قبل التقديم على نظام جدارة

من اجل التقديم على الوظائف يتم اتباع رابط جدارة تسجيل الدخول؛ وحتى يستطيع المواطن الحصول على فرصة التسجيل في أحد الوظائف المتواجدة على جدارة فيجب أن يتم الاهتمام بالخطوات والشروط التالية أولًا:

لا بد من أن يكون المتقدم لديه حساب خاص على نظام جدارة.

على المتقدم أن يقوم بتحديد قائمة الرغبات الذي يريدها والتي توجد على برنامج نظام جدارة.

كما يقوم المتقدم بترتيب الوظائف حسب رغبته وذلك بعد قراءة شروط القبول في كل وظيفة.

طريقة التقديم على وظائف جدارة التعليمية

من الممكن أن يقوم المواطن بالتسجيل في جدارة للوظائف التي تتبع للقطاع التعليمي وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى صفحة دخول نظام جدارة.

القيام بتدوين كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن وهي مثل (كلمة المرور ، تحديد الجنس ، رقم الهوية الوطنية ، الرمز المرئي).

ثم يتم الضغط على أيقونة الدخول.

على المتقدم الانتظار حتى يتم الانتقال إلى واجهة صفحة جدارة الإلكترونية الرئيسية.

ثم يتم النقر على أيقونة ارغب التسجيل في الوظائف المعروضة عبر البرنامج.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتدوين البيانات.

على المتقدم أن يقوم باختيار الوظائف الذي يريدها وذلك بالنقر على زر إضافة والقيام بتدوين الخيارات في القائمة الشخصية.

ثم يتم النقر على أيقونة حفظ.

القيام بالاطلاع على الوظائف المتواجدة والتي يتم اتاحتها من قبل جدارة وتكون على حسب الرغبات التي تم تسجيلها.

ثم يقوم المتقدم باختيار الوظيفه المناسبة من الوظائف المتواجدة على البرنامج.

الموافقة على الشروط والأحكام التي تخص الوظيفة.

ارسال جميع الأوراق التي تحتاجها الوظيفة.

وأخيراً يتم الضغط أيقونة تقديم.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على جدارة تسجيل الدخول كما أننا تعرفنا على شروط التقديم على وظائف إدارية في جدارة وايضا قمنا بتوضيح خطوات ما قبل التقديم على نظام جدارة حيث أننا قمنا بالتحدث عن طريقة التقديم على وظائف جدارة التعليمية.