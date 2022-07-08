طريقة تحديث بيانات حساب المواطن لعام 2022-1443 قبل إيقاف الدعم

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، جاهدة لتزويد العملاء بمجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى تحسين كفاءة مواطنيها، حيث حساب المواطن هو أحد برامج المساعدات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وأعلن حساب المواطن أنه سيحتاج إلى التجديد لمنع انقطاع المساعدات من المستفيدين، هذا وأن الوزارة تعمل على تحديث كافة البرامج الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية تحديث حساب المواطن الخاص بك.

كيفية تحديث البيانات في حساب المواطن

كان حساب المواطن عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي تغريدة صغيرة تؤكد على ضرورة تحديث البيانات من خلال حساب المواطن حيث لم يتبق الكثير قبل موعد الصرف، وتتمثل خطوات التحديث في الاتي:-

أولا الوصول إلى موقع حساب المواطن.

بعد ذلك، يتم تسجيل كل من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ويتم الضغط على أمر تسجيل الدخول لضمان سلامة البيانات المدخلة.

انقر فوق تحديد طلب لتغيير طلبك على الفور.

سيتم تعديل جميع البيانات بالكامل، بما في ذلك حالة الزواج مع الدخل وجميع البيانات الوظيفية مع الحسابات المصرفية.

ثم يتم دفع أمر حفظ التغييرات وإرسال الطلب.

كيفية التسجيل للحصول على حساب مواطن

يعد التسجيل للحصول على حساب مواطن إجراءً بسيطًا للغاية، وفي السطر التالي تكون الخطوات كما يلي: