“استخرج حالا” نتائج البكالوريا 2022 سوريا بالاسم وحسب الرقم والمدرسة عبر moed.gov.sy

يقدم لكم ثقفني، رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 سوريا بالاسم وحسب الرقم والمدرسة، حيث يحرص عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذي خاضوا اختبارات العام الدراسي 2021-2022 على التعرف على النتيجة التي حصلوا عليها، وبحسب ما كشفت عنه مصادر في وزارة التربية الوطنية السورية تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب داخل الكنترول، حيث عملت اللجان يوم أمس الخميس على رفع النتائج من خلال جهاز الحاسوب، ويتم الاستعداد للإعلان عن ظهور النتائج بشكل رسمي بعد وضع اللمسات الأخيرة، حيث تم التأكيد على اقتراب موعد إعلان النتائج وإتاحتها أمام جميع الطلاب.

نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

سيكون رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم، فعالا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، ويواصل طلاب وطالبات الثانوية العامة البحث لمعرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج البكالوريا 2022، حيث تشير التوقعات إلى أن تعلن النتيجة اليوم الجمعة 8 يوليو الجاري، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الوزارة على هذا الموعد، وقد عملت الوزارة على توفير النتائج أمام طلاب الثانوية العامة بفروعها الشرعية والأدبي والعلمي والزراعي بشكل إلكتروني، وذلك من خلال رابط موقع الوزارة الرسمي وأيضا عبر تطبيق نتائج الامتحانات، حيث يقوم الطالب بتحميل التطبيق من خلال موقع الوزارة ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر هذا التطبيق.

نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الرقم

فعلت وزارة التربية السورية الحصول على نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الرقم، وذلك من خلال موقع الوزارة وتطبيق نتائج الامتحانات حيث تم العمل على تطوير التطبيق بنسخته الجديدة والحديثة من قبل المديرية المعلوماتية، ويتاح استخدام التطبيق على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد، وستكون نسخة نظام أي أو أس متاحة خلال وقت قريب، وشددت الوزارة على أن الإعلان عن تطبيق نتائج الامتحانات جاء لتخفيف الضغط على موقع الوزارة من أجل أن يحصل الطلاب على النتيجة فور إعلانها رسميا.

نتيجة البكالوريا 2022 سوريا برقم الاكتتاب