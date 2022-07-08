نفحات العيد.. وزارة المالية توضح كيفية تقديم طلب إعفاء من القروض mof.gov.sa

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طرق الاعفاء بالقروض من خلال وزارة المالية السعودية، وهذه من أهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين وإعفائهم من الإقراض، وأن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية من أقدم الوزارات التي تأسست في المملكة العربية السعودية، وأنشئت وزارة المالية عام 1344 في عهد الملك عبد العزيز بن سلمان.

إجراءات التقدم للحصول على تصريح قرض من وزارة المالية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

بعد ذلك يدخل المواطنون إلى الخدمة الإلكترونية.

بعد ذلك يختار المواطن الموعد.

يقوم المواطنون بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

يقرر المواطنون أطراف الصرف ونوع الإجراء، ويدخلون أيضًا تاريخ المقابلة.

ثم يختار المواطنون حفظ التطبيق.

ثم اتصل بمقدم الطلب وناقش قضيته.

يقوم المواطنون بإصدار وفحص المستندات.

أهم الشروط التي يجب توافرها لمنح الإذن بقرض من المالية

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض كتالي:-

يجب أن تكون جميع البيانات والوثائق المطلوبة والمقدمة من المواطنين صحيحة وكاملة.

يلتزم المواطنون بعدم إخفاء المعلومات التي تطلبها الخزانة. خلاف ذلك، سيعاقب المواطنون ويعاقبون.

تحتفظ وزارة الخزانة بالحق في تأجيل طلب المواطن وتحصيل الطلب المدفوع بشكل غير عادل.

كما تتمتع الخزانة السعودية بصلاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية والاستثمارات أو الحسابات التي قد يحتفظ بها المواطنون.

تحتفظ وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أيضًا بالحق في استخدام المعلومات أو البيانات أو المستندات المقدمة من المواطنين لاستخدامها في الإحصائيات دون الكشف عن هوية المواطنين.

أهم الخدمات التي تقدمها وزارة المالية السعودية

تقدم وزارة المالية العديد من الخدمات المختلفة التي تتمثل في الاتي:-