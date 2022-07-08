موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 وقت صلاة العيد في الدوحة

لا شك أن معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في قطر زادت بنسبة كبيرة خلال هذه الساعات على محرك البحث “جوجل” فنحن لا يفصلنا الآن عن موعد عيد الأضحى المبارك إلا ساعات قليلة، وينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض هذا اليوم من العام إلى العام بفرحة كبيرة لتعم الفرحة والسرور على كل بيت احتفالاً بالعيد، ومن الجدير بالذكر أن المسلمون يؤدون مناسك الحج هذه الأيام المباركة ويستعدون للوقوف بجبل عرفة الذي يُعد أحد أبرز وأعظم أركان الحج حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة”، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في قطر كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر

يأتي علينا عيد الأضحى المبارك يوم العاشر من ذي الحجة الموافق السبت التاسع من شهر يوليو 2022م، ومن المعلوم أن عدد أيام عيد الأضحى أكثر من عدد أيام عيد الفطر ولذلك قد تم تسميته اليمين العظيم بالإضافة إلى أنه قد سُمى ايضاً بيوم النحر حيث يُضحى فيه المسلمون ويقومون بذبح الأضاحي امتثالاً لأوامر الله عز وجل واتباعاً لسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآن نوضح لكم وقت صلاة العيد في الدوحة حيث ستُقام الصلاة يوم السبت في تمام الساعة الخامسة وربع صباحاً.

إجازة عيد الأضحى

يسألنا الكثير من زوار موقعنا في دولة قطر عن عدد أيام إجازة العيد، وقد أعلنت الحكومة القطرية أن إجازة عيد الأضحى ستكون ابتداءاً من يوم الجمعة وقفة عيد الأضحى الثامن من شهر يوليو حتى يوم الخميس الرابع عشر من يوليو، ونتمنى لكل المسلمين قضاء إجازة سعيدة بمناسة هذا العيد العظيم الذي ننتظره من العام إلى العام بفارغ الصبر.

وأخيراً نكون قد وضحنا لكم كل المعلومات والتفاصيل عن موضوعنا اليوم، وبإمكانكم مراسلتنا عبر التعليقات للإستفسار عن كل ما يدور بخاطركم تجاه هذا المقال، وسنقوم بالإجابة عليكم في أسرع وقت ممكن