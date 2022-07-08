أول تعليق لأمريكا على حادث شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن - على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى بالى، "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة حزينة وقلقة جدا بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى.

من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، عن شعوره "بالحزن والصدمة" لإطلاق النار على آبى "الذى كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".

وكانت الشرطة اليابانية قد ذكرت، فى وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبى تعرض لطلق نارى خلال إلقائه خطابا فى مدينة نارا غربى البلاد، قبل انتخابات مجلس المستشارين.