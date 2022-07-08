زيلينسكى يبرر سبب عدم حضور بايدن إلى كييف

جدة - نرمين السيد - صرّح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن يريد زيارة أوكرانيا، لكنه (زيلينسكي) يتفهم أيضا أن زيارة بايدن لكييف تعيقها "بعض القضايا" المتعلقة بالأمن.





وقال زيلينسكى فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" مترجمة من الأوكرانية إلى الإنجليزية: "نود أن نرى الرئيس بايدن فى أوكرانيا. لقد سمعت أنه يدعم هذه الفكرة. توجد بعض القضايا الأمنية التى تمنع مثل هذه الزيارة. نحن نتفهم ذلك". وأشاد زيلينسكى فى الوقت نفسه بقادة العالم الآخرين الذين زاروا كييف "لعدم خوفهم من بوتين". ومن بين المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وزير الخارجية أنتونى بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزير العدل ميريك غارلاند، ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي، والعديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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