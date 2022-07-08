الحجاج يبدأون بالوقوف على صعيد عرفات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة العربية، جهزت السلطات السعودية، 9500 حافلة لنقل 800 ألف حاج، عبر تخصيص 7 مسارات من منى إلى مشعر عرفات، كما ينتقل 200 ألف إلى المشعر المقدس عبر قطار المشاعر.

وأفاد موقع "سكاى نيوز عربية"، بأن بعض الحجاج توجه بعض إلى مسجد نمرة لضمان أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات، التي سيلقيها الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى.

وينتقل الحجاج عند غروب شمس اليوم، إلى مزدلفة لجمع الجمرات، ومن ثم التوجه إلى منى لرميها السبت أول أيام عيد الأضحى.

وفى سياق ذى صلة، صرح وكيل وزارة الصحة، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن متابعة الأمراض الوبائية والمعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة.