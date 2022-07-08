إصابة رئيس وزراء اليابان السابق فى هجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية عدّة، بينها وكالة "كيودو" للأنباء، أن رئيس الوزراء السابق تعرّض لهجوم. وتحدّثت "كيودو" ومحطّة "إن إتش كيه" الوطنية عن سماع دوى إطلاق نار.

من جهتها، قالت هيئة البث اليابانية، إن صوتا يشبه إطلاق عيار نارى سُمع حينها، وإن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به.

وأفادت محطّة "إن إتش كيه" الوطنية بأنه لم تظهر عليه أى مؤشّرات حيوية بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت المحطة عن إدارة إطفاء محلية، أن آبى يبدو أنه يعانى من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهى عبارة مستخدمة فى اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً. ولم يرد تأكيد فورى من الشرطة أو مسؤولين فى إدارة الإطفاء، وفق وكالة فرانس برس.

يذكر أن آبى هو أطول رئيس للوزراء بقاء فى سدة الحكم بالبلاد، واستقال فى أغسطس 2020 لدواع صحية.

وتلك هى المرة الثانية التى يستقيل فيها آبى بسبب حالته الصحية، إذ إنه استقال من المنصب فى 2007 بعد أن أمضى عاما واحدا فيه ولأسباب صحية أيضا.