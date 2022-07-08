رئيس وزراء أوكرانيا: سنتلقى 20 مليار دولار مساعدات إضافية من الشركاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف شميهال - بحسب وكالة أنباء (أوكنفورم) الأوكراتنية، "حتى نهاية العام، سنحصل على حوالى 20 مليار دولار إضافية من المساعدات والدعم من شركائنا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل المؤتمر، وقعت أوكرانيا على اتفاقيات بمبلغ إجمالى قدره 26.7 مليار دولار، وقد وصل جزء منها بالفعل.
وذكّر شميهال أنه من الناحية النقدية، كانت النتيجة الإجمالية التى تحققت فى مؤتمر لوجانو فى سويسرا وهى عدد من الاتفاقات الخاصة بمساعدات بقيمة 1.9 مليار دولار لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء: "اتفقنا على أموال إضافية فى اتجاهات معينة، مثل الزراعة والطاقة، وما إلى ذلك - بمبلغ إجمالى قدره 1.9 مليار دولار".
وانعقد مؤتمر تعافى أوكرانيا فى لوجانو فى الفترة من 4 إلى 5 يوليو.
وفى 5 يوليو، وافق ممثلو أكثر من 40 دولة وحوالى 20 منظمة دولية على إعلان لوجانو وتعهدوا بدعم أوكرانيا.
وفقًا للحكومة الأوكرانية، تقدر خطة الإنعاش الأوكرانية بالفعل بنحو 750 مليار دولار.
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