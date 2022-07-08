نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة غرامة الحج بدون تصريح وكيفية الحصول علي تصريح حج في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة غرامة الحج بدون تصريح وكيفية الحصول علي تصريح حج ، كم هي غرامة الحج بدون تصريح؟ تسعى الحكومة السعودية إلى تحديد الضوابط والقوانين من أجل تنظيم موسم الحج قدر الإمكان ، وخلال هذه الفترة يتدفق الآلاف من الناس إلى بيت الله ، فإذا حددوا القوانين في حال مخالفتها ، فسوف يعاقبون بشتى الطرق وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على جميع التفاصيل أدناه.

قيمة غرامة الحج بدون تصريح

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يتعين على جميع المواطنين والمقيمين إصدار تصاريح الحج عبر منصتها الإلكترونية ، وكشفت أيضًا عن العقوبات المفروضة على من يؤدون فريضة الحج دون تصريح.

وترصد الوطن أبرز العقوبات على من لا يلتزم بقواعد وإجراءات الحج لهذا العام ، على النحو التالي:

يعاقب كل من يؤدى فريضة الحج بدون إذن بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال سعودي بغض النظر عما إذا كان مواطناً أو مقيماً أو أجنبياً في المملكة ، وفي حالة العود يعاقب المبلغ. تتضاعف.

وأيضا يعاقب كل من ينقل الحجاج بغير إذن بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معا ، ومصادرة وسيلة نقله.

يعاقب المخالف غير السعودي أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطرده من المملكة ، بالإضافة إلى منعه من دخول البلاد مرة أخرى لمدة تصل إلى 10 سنوات.

شروط الحج

لقد طرحت الحكومة جملة من القيود والشروط التي يجب عدم انتهاكها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية ، وبعد خصم مبلغ غرامة الحج بدون تصريح ، سنقدم لكم هذه الشروط ، وهي :

يجب أن يكون لدى الحاج ثلاث جرعات من التطعيم ضد فيروس كورونا واللقاحات يجب أن تكون معتمدة من وزارة الصحة السعودية.

ويجب الالتزام بجميع الاحتياطات واتخاذ كافة الاحتياطات للحفاظ على صحة الزوار.

كما يتم تقديم نتيجة اختبار PCR بشرط أن تكون العينة سلبية وتم إجراؤها خلال الـ 72 ساعة الماضية قبل مغادرة البلاد والتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

التأكد من أن الشخص لا يعاني من أي أمراض مزمنة ، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك. مع العلم أن الأولوية تعطى لمن لم يؤد فريضة الحج.

الحصول على تصريح للحج

في سياق نقاش مستمر حول مقدار غرامة الحج بدون تصريح ، يمكنك تجنب التعرض لهذه الغرامة والسجن بإصدار تصريح بسهولة من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الرسمية

سجل الدخول كأفراد.

مطلوب إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة للفرد وإدخال كلمة المرور.

يمكنك إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب فعلي.

انتقل إلى قسم الخدمات.

اختر خدمة التصاريح لدخول مكة.

تظهر صفحة بالبيانات المراد ملؤها.

بعد الانتهاء ، تقوم بإرسال البيانات.

انتظر وستتلقى استجابة الموافقة.

بعد الحصول على الموافقة ، يجب عليك طباعة التصريح الذي تمنحك الصفحة.

من الضروري التأكد من أن الحاج لديه تصريح رسمي معتمد حتى لا يخضع للمساءلة القانونية والسفر إلى المملكة بعد اتباع جميع الإجراءات القانونية ، حتى لا يتعرض للأنظمة الصارمة التي أدخلتها الحكومة السعودية.