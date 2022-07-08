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عمر شويل - جدة تعويض إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022 ، منح تعويضات إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022 وفق قانون العمل السعودي للعاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الإجازات ، وفي حال تداخلت هذه الإجازة مع بعض الإجازات الأخرى يكون العمال عوضت عن تلك الأيام. سنتعرف عبر موقع ثقفني على آلية تعويض إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.

موعد عيد الأضحى المبارك

حسب التاريخ الهجري ، فإن أول أيام عيد الأضحى يكون دائمًا في العاشر من شهر ذي الحجة ، وما يوافقه هذا يوم 9/7/2022 في التاريخ الميلادي ، ووفقًا للتنبؤات الفلكية هذا العام ، يكون اليوم الأوليكون عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو 2022 م ، ويتم تحديد التاريخ رسميًا في نهاية شهر ذي القعدة عندما تقوم المراجع القانونية في المملكة العربية السعودية بمسح هلال شهر ذي القعدة.

تعويض إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

إذا تداخلت أيام الأعياد والمناسبات مع الأعياد التالية:

الراحة الأسبوعية: في هذه الحالة يتم تعويض العامل عنها بمبلغ معادل لها قبل أو بعد أيام العطل تلك.

الإجازة السنوية: يتم تمديد الإجازة السنوية بعدد أيام هذه الإجازات.

أما الإجازة المرضية: يحصل العامل على الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات بغض النظر عن الأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.

كم يوم إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

تبلغ مدة إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص السعودي 4 أيام ، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني أن العامل في القطاع الخاص يحق له إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام. – إجازة الأضحى تبدأ من يوم الوقوف في عرفة ، موضحا أنه في حالة تداخل إجازة عيد الأضحى مع الإجازات الأخرى يتم تعويضها بما يعادل أيام ، أو تمديد الإجازة السنوية ، أو كامل الأجر.

متى تنتهي إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص



تنتهي عطلة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في 11 يوليو 2022 م الموافق لشهر ذي الحجة 1443 هـ. كما ذكرنا تتداخل عطلة عيد الأضحى مع العطلة الأسبوعية الرسمية في السعودية. وعليه سيتم تمديد عطلة عيد الأضحى لتشمل القطاع الخاص.