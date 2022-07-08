موعد صلاة عيد الأضحى في القصيم 2022-1443 السعودية.. محدد بالدقائق

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في القصيم 2022-1443 السعودية نرصده محدد بالدقائق من خلال ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ونوضح طريقة إقامة صلاة عيد الأضحى في المنزل والاختلاف بينها وبين صلاتها في المسجد. بالإضافة إلى وقت صلاة العيد في عنيزة أقدم من القصيم، ويحرص المسلمون في تلك الساعات على ترديد تكبيرات العيد جهرًا والاستعداد بشراء الأضاحي لاستقبال عيد الأضحى وذبحها بعد صلاة العيد مباشرة وتناول أشهر أكلات السعودية في عيد الأضحى. وتداول رسائل تهاني عيد الأضحى 2022 بينهما. ويكون أول أيام عيد الأضحى 1443 يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى في القصيم 2022-1443

توقيت صلاة عيد الأضحى في القصيم 2022 يكون بعد شروق الشمس جوالى 15- 20 دقيقة وفق ما أعلنته البحوث الفلكية. ويتم رصده من خلال مدينة عنيزة السعودية أقدم المناطق في محافظة القصيم في تمام الساعة 5.40 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 لتكون محددة بالدقائق في مختلفة المدن على النحو التالي:

جدة : 6:06 صباحًا

مكة المكرمة: 6:04 صباحًا

الرياض: 5:31 صباحًا

المدينة المنورة: 6:05 صباحًا

الطائف: 6:02 صباحًا

نجران: 5:54 صباحًا

تبوك: 6:04 صباحًا

الدمام: 5:14 صباحًا

القطيف: 5:14 صباحًا

طريقة صلاة عيد الأضحى في البيت

لا يوجد اختلاف بين أداء صلاة عيد الأضحى في البيت أو المسجد وتكون طريقتها على النحو التالي:

يُكبّر المصلى تكبيرة الإحرام، ويثني على الله تعالى ويقرأ دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهمَّ وبحمدك وتبارك اسمُك وتعالى جدُّك ولا إلهَ غيرُك). يُكبّر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه في كل تكبيرة. بعد ذلك الاستعاذة والبسملة سراً، ويقرأ جهراً سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ويستحب بأن يقرأ سورة الأعلى أو سورة ق، ثم يركع ويكمل الركعة. في الركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويرفع يديه في كل تكبيرة. بعد ذلك بالبسملة والفاتحة وما تيسر من القرآن ويستحب أن يقرأ بسورة الغاشية أو سورة القمر.

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