موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2022-1443 بالساعة والدقيقة

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2022-1443 نوضحها بالساعة والدقيقة بجانب آداب صلاة العيد من السنة النبوية. فهو ثاني عيد عند المسلمين ويسافر الملايين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج ويتساءلون في الساعات الجارية عن توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 بمختلف المدن وكذلك توقيت صلاة عيد الأضحى في جدة 2022-1443 باعتبارها من أشهر المدن السعودية. وهو ما حددته وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. مشيرة إلى فتح المساجد والساحات الكبري لأداء صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 وتجهيزها وتأمينها للحفاظ على سلامة المصليين. وبعد صلاة عيد الأضحى يتجه المصلين إلى ذبح الأضاحي وإرسال رسائل عيد الأضحى وتداول صور عيد الأضحى 2022 على فيسبوك وواتساب لتهنئة الأهل والأصدقاء برسائل المحبة والأدعية وتعظيم السنن النبوية عن الاحتفال بعيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2022-1443

حدد توقيت صلاة عيد الأضحى في جدة 2022-1443 في تمام الساعة 06:06 صباحًا. وتعتبر مدينة جدة من أكبر مدن المملكة العربية السعودية بمساحة 1.600 كم2 بعدد سكان 3.976 مليون نسمة. ويقطنها العديد ممن يسافرون للعمل في المملكة العربية السعودية خاصة أن جدة مدينة تجارية.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 على النحو التالي:

المنطقة موعد صلاة عيد الأضحى

وقت صلاة العيد في جدة 06:06 صباحاً

أما وقت صلاة العيد في مكة المكرمة 06:04 صباحاً

وقت صلاة العيد في الرياض05:31 صباحاً

أما وقت صلاة العيد في المدينة المنورة 06:05 صباحاً

وقت صلاة العيد في الطائف 06:02 صباحاً

أما وقت صلاة العيد في نجران 05:54 صباحاً

وقت صلاة العيد في تبوك 06:04 صباحاً

أما وقت صلاة العيد في الدمام 05:04 صباحا

وقت صلاة العيد في القطيف 05:14 صباحاً

آداب صلاة عيد الأضحى

تتعدد آداب صلاة العيد التي يجب أن يحرص كل مسلم عليها. ومن أبرزها الآتي:

الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة.

الأكل بعد صلاة عيد الأضحى.

ترديد تكبيرات عيد الأضحى.

التهانئ بين الأهل والأصدقاء والأحباب.

التجمل للعيد.

الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2022-1443 بالساعة والدقيقة.