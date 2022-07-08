موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022 وسط استعدادات ساحات المسجد الأقصى لاستقبال المصلين

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022 حددته وزارة الشؤون الإسلامية موضحة كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت أو المسجد. واحدة فهى سنة مؤكدة بعدد ركعتان الأولى فيها 7 تكبيرات والثانية فيها 5 تكبيرات وترفع يدك فيهم وتردد التكبيرات جهرًا. وأثناء الذهاب في توقيت صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022. لابد من ترديدها أيضًا والذهاب للمسجد من طريق والعودة من طريق آخر ضمن آداب صلاة العيد. كما أعلنت الدولة الفلسطينية عن جاهزية ساحات المسجد الأقصى وتعقيمها لاستقبال المصلين. في توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 وكذلك كافة أماكن صلاة العيد في غزة وغيرها من مدن فلسطين قبل أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443. الذي يتوافق يوم السبت 9 يوليو 2022 وإرسال تهاني عيد الأضحى المبارك 2022 بين الأهل والأصدقاء والأحباب بعبارات المحبة والسعادة. فضلا عن تداول صورة عيد الأضحى 2022 بالأضاحي وعبارات التهاني والأدعية باستجابة الدعاء وتحقيق الأمنيات.

موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022

حددت وزارة الشؤون الإسلامية توقيت صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022 وأبرزها موعد صلاة العيد في غزة على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في غزة 6:13 صباحًا

توقيت صلاة عيد الأضحى في يافا 6:06 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرملة 6:05 صباحًا

توقيت صلاة عيد الأضخى في مدينة رام الله 6:15 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في حيفا 6:06 صباحًا

توقيت صلاة العيد في غزة 2022

يعتبر موعد صلاة العيد في غزة 2022 من أكثر المدن بحثًا ضمن توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين فهى فيها أكثر الشعب الفلسطيني. وتم تحديد موعد صلاة العيد في غزة في المساجد والساحات الكبرى بعد شروق الشمس بـ 15 – 20 دقيقة لتكون في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

ساحات المسجد الأقصى

استعدت ساحات المسجد الأقصى لاستقبال المصلين في توقيت صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ساحات المسجد الأقصى في العيد وسط ترديد المسلمين تكبيرات العيد جهرًا في كل مكان لما تبعثه من مشاعر الفرحة والسعادة والبهجة بين المسلمين لقدوم عيد الأضحى المبارك.

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