نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 وأسماء المصليات.. وسر تسميته بيوم النحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 يترقبه المسلمون بفرحة عارمة بعد قضاء يوم عرفة وصيام يوم عرفة لغير الحجاج. والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بشراء الأضاحي قبل قدوم العيد بأيامً وانتظار موعد عيد الأضحى في قطر 2022 باعتبارها من أبرز الدول العربية والتى يقطنها العديد سواء من الشعب القطري أو المقيمين للعمل بداخلها. وحدد وزارة الأوقاف المصليات المعتمدة لأقامة صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر. والحرص على سنن عيد الأضحى وآداب صلاة العيد. وسط إجراءات متبعة من قبل وزارة الصحة القطرية لمنع تفشى وباء كورونا بين المصلين والمحافظة على الإجراءات الاحترازية المتبعة. بجانب تعليم الأطفال قصة ذبح الأضاحي وسبب تسمية عيد الأضحى بيوم النحر.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022

من المحدد، عن موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 في تمام الساعة 5:10 صباحًا بتوقيت الدوحة أي بعد شروق شمس يوم السبت المقبل بحوالى 15-20 دقيقة. وأعلنت دولة قطر استعدادات عيد الأضحى بتزيين الشوارع والمتاجر والتخفيضات على السلع والمنتجات. فضلاً عن تحديد عطلة عيد الأضحى في قطر للقطاعين العام والخاص.

مصليات عيد الأضحى في قطر

أعلنت وزارة الأوقاف القطرية عن مصليات عيد الأضحى في قطر وأسماء الأئمة المحددين لإقامة الصلاة من خلال الآتي:

عيد الأضحى 2022

يسمى عيد الأضحى بعيد الحاج أو يوم النحر نظرًا لذبح الأضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى حتى ثالث أيام عيد الأضحى كسنة عن قصة سيدنا إبراهيم وما حدث في كبش إسماعيل. ويحرص المسلمون على أداء الدعاء وذكر الله وتقديم الهدايا والعطف على الفقراء والمساكين. وارتداء الأطفال ملابس جديدة. فضلا عن تحضير ولائم الغذاء بأكلات عيد الأضحى المفضلة في كل دولة. بعد الانتهاء من موعد صلاة عيد الأضحى وذبح الأضاحي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

يترقب المسلمون في كل بقاع الأرض موعد صلاة عيد الأضحى 2022 وأي كان في أي دولة أو مدينة يبدأ صلاة العيد عقب شروق الشمس بربع ساعة أي 15 دقيقة في يوم السبت الموافق 9 يوليو المقبل. وبعد صلاة العيد يتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والمساكين. واحتفالات عيد الأضحى بتناول آكلات عيد الأضحى الشهيرة بكل دولة.