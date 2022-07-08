نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد العودة” و اجازات البنوك في عيد الأضحى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازات البنوك في عيد الأضحى 2022 ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ظهرت العديد من الأسئلة حول موعد اجازات البنوك في العيد، وعلى هذا الأساس قام البنك المركزي المصري الإعلان عن موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة العيد 2022.

وقد أوضح البنك المركزي في بيان رسمي قرار تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية بدايةً من يوم الأحد الموافق 10 يوليو من الشهر الجاري على أن تنتهي الإجازة 14 يوليو يوم الخميس تحديدًا من نفس الشهر الجاري، مع استئناف العمل مجددًا يوم الأحد 17 يوليو.

موعد إجازات البنوك في العيد الأضحى 2022 في مصر

وبعد أن قام البنك المركزي بالإعلان عن إجازة البنوك بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، سيتمكن من الموظفين من الاستمتاع بإجازة طويلة تصل إلى 9 أيام متواصلين، وذلك لأن إجازة البنوك عادة ما تكون يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع.

موعد إجازات عيد الأضحى 2022

ووفقًا للبيان الصادر من مجلس الوزراء المصري، فإن الدكتور مصطفى مدبولي قرر بدء الإجازة الرسمية بدايةً من يوم السبت الموافق 9 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو لعام 2022.

وقام رئيس مجلس الوزراء على التأكد على أن هذه الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العالمين في المصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية، مع شركات قطاع الأعمال العام أيضًا.

وبالنسبة للحركة التعليمية فقد كشف البيان استمرار الامتحانات الخاصة بالمرحلة الثانوية وفقًا للمواعيد التي تم تقريرها بشكل مُسبق حيث سبق وإن قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مدة الإجازة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية كذلك.

ووفقًا للجدول الذي تم إعلانه بشكل مُسبق فإن إجازة طلاب الثانوية العامة تبدأ من يوم السبت 9 يوليو، وتستمر حتى يوم الثلاثاء والموافق 12 يوليو من الشهر الجاري، أي أنها تستمر لمدة 4 أيام متواصلين تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك وتطبيقًا لقوانين العمل فإن إجازات عيد الأضحى 2022 تشتمل على العالمين في كل من الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى موظفين القطاع العام والقطاع الخاص بالإعمال العامة، ولا سيما العاملين بالقطاع الخاص كذلك.