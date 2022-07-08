نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النتائــج – بوابة وزارة التربية العراقية “رابط موقع نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 بالرقم المقعد في المقال التالي
حالة من الترقب والانتظار تجتاح الطلاب واولياء الأمور في جميع المحافظات في العراق بشكل عام في هذا التوقيت لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات الدور الأول في العراق الصف الثالث المتوسط 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن النتيجة بناء على ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا من موعد اعلان النتائج الخاصة بامتحانات الدور الأول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.
الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022
وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أصدرت رسميا بيانات رسمية بخصوص إعلان نتائج المتوسط الثالث لعام 2022 على موقعنا نتائجنا الالكتروني، فقد نوهت المصادر المسئولة انه سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، على ان يكون ذلك مباشرة من خلال موقعنا الإلكتروني وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بعدما انتهت الوزارة رسميا من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وقد اشارت الوزارة ان هذا الموقع هو الموقع الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لكي يتم الاهتمام عملية التسجيل والحصول على النتيجة، ويمكن لجميع طلاب المرحلة المتوسطة الثالثة الآن التعرف بسهولة على معرفة خطوات الحصول على النتيجة المتوسطة الثالثة 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المعتمد للحصول على النتائج، ليتم التعرف على المعدل رسميا والدرجات الخاصة بجميع المواد الاساسية الدراسية.
رابط موقع نتائجنا الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022
ويمكن ان يتم استخراج نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقي التعرف على نتائج الدور الاول من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني.
- او من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة.
- ومن ثم تظهر أمامك العديد من الخيارات المتاحة داخل الموقع، يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2022″
- يتم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة مثل الرقم الامتحاني، ورقم الهوية الوطنية، وبعض البيانات الأخرى.
- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة منك اضغط على استعلام، وفور ظهور النتيجة ستظهر لك في كل مادة علمية.
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