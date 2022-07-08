نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 .. كم يوم العطلة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 من الأسئلة الشائعة في هذه الأيام بجانب البحث عن إجازة عيد الأضحى في الإمارات خاصة أن الكثيرون يسافرون لقضاء إجازة عيد الأضحى في الإمارات والتمتع والسياحة داخلها، ولا يغفلون عن أداء صلاة العيد والتى تكون بعدد ركعتان في الركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات. لذلك يشغل أذهانهم توقيت صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 وأيضًا تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة ومسموعة لترديدها أثناء الذهاب لقيام صلاة العيد في مختلف مدن دولة الإمارات.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022

أعلنت وزارة الأوقاف الإماراتية. موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات بمختلف المدن على النحو التالي:

أبوظبي 06:05 صباحاً

دبي 06:00 صباحاً

أم القيوين 05:59 صباحاً

الشارقة 05:47 صباحاً

العين 06:00 صباحاً

عجمان 05:58 صباحاً

دبا الفجيرة 05:56 صباحاً

الرويس 06:13 صباحاً

مدينة خليفة 06:05 صباحاً

مصفح 06:05 صباحاً

رأس الخيمة 05:57 صباحاً

الفجيرة 05:56 صباحاً

مدينة زايد 06:10 صباحاً

دبا الحصن 05:56 صباحاً

الذيد 05:58 صباحاً

بني ياس 06:05 صباحاً

الشامخة 06:04 صباحاً

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

ينشر المسلمون تكبيرات عيد الأضحى مكتوب على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويرددون أثناء الذهاب لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات الكبرى، وإليكم صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة على النحو التالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

عطلة عيد الأضحى في الإمارات

من المحدد أن عطلة عيد الأضحى في الإمارات 4 أيام عطلة رسمية للوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022. خاصة أن عطلة عيد الأضحى 2022 يدخل فيها الاجازات الأسبوعية الرسمية.